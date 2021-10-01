Dudullu hurdacı sektöründe ne çok tanınan bir firma olarak uzun yıllardır faaliyet göstermektedir. Dudullu ilçesinde ikamet etmekte olan değerli müşterilerimize özel çözümler sunmaktayız. En kaliteli ve hızlı şekilde hurda alımı hizmeti sağlamaktayız. İstanbul’un farklı farklı semtlerinde hurda alımı konusunda hizmet sağlıyoruz. Evinize en yakın hurdacı olarak firmamızı düşünebilirsiniz. Sadece bir...